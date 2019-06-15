بريطانيا تعقد جلسة استماع حول تسليم أسانج في فبراير

قال قاض بريطاني، اليوم الجمعة، إنه "من المقرر بدء عقد جلسة استماع كاملة في فبراير(شباط) المقبل، لتقييم طلب أمريكي لتسلم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال أسانج أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، إن "175 عاماً من حياتي معرضة للخطر فعلياً" في معركة التسليم، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، وغيرها من وسائل الإعلام.

وقال أسانج، في اتصال عبر الفيديو من سجن بلمارش، حيث احتجزته الشرطة منذ إخراجه من السفارة الإكوادورية بلندن في 11 أبريل(نيسان) الماضي إن "ويكيليكس ليس سوى ناشر".

وأمضى أسانج الأسترالي (47 عاماً) سبع سنوات داخل السفارة لتجنب الاعتقال.

واتهمت الحكومة الأمريكية أسانج، بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج، لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.