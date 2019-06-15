ماكرون يطالب تركيا بوقف أنشطتها قبالة سواحل قبرص

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف "الأنشطة غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة.

ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية باعتبارها جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، أيضاً عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.

وكانت تركيا أعلنت، عزمها القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر (أيلول) المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.