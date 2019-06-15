زي النهاردة عام 1957...المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها

اعداد محمد بشاري

فى يوم ١٥ يونيو عام ١٩٥٧ قامت المملكة المتحدة بتفجير أول قنبلة هيدروجينية لها لتصبح ثالث دولة تقوم باختبار وتفجير قنبلة هيدروجينية فى التاريخ بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى وقد أجرت المملكة المتحدة فى البداية تجاربها بصفة أساسية فى أستراليا ثم فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق ومن عام ١٩٥٨ فصاعدًا، تم تنسيق برنامجها عن كثب مع برنامج الولايات المتحدة من خلال اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكانت المملكة المتحدة قد بدأت التجارب النووية بين عامى ١٩٥٢ و١٩٩١ تمت خلالها ٤٥ تجربة نووية.

جدير بالذكر أن القنابل الهيدروجينية هي أحد أنواع الأسلحة النووية وبالتحديد يعتبر من نوع الأسلحة النووية الأندماجية ويعرف أيضا باسم H-bomb أو القنبلة النووية الحرارية. تصنع هذه القنابل بواسطة تحفيز عملية الأندماج النووي بين نظائر عناصر كيميائية لعنصر الهيدروجين وبالأخص النظيرين التريتيوم (Tritium) والديتيريوم (Deuterium) حيث ينتج من اتحاد هذين النظيرين للهيدروجين ذرة هيليوم مع نيوترون إضافي ويكون الهيليوم الناتج من هذه العملية أثقل كتلة من الهيليوم الطبيعي وتقاس قوة القنبلة الهيدروجينية بالميجا طن (بالمليون طن من مادة تي إن تي. وتسريع هذا الاتحاد يتطلب كميات هائلة من الحرارة لذلك جاءت التسمية القنابل النووية الحرارية. ينتج عن انفجار القنبلة الهيدروجينية حرارة شديدة واهتزاز هائل ورياح عاتية شديدة السرعة وانبعاث هائل للأشعة لاسيما أشعة جاما.