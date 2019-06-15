كيودو: اكثر من 25 الف شرطي سيضمنون الامن بقمة مجموعة العشرين باوساكا

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن "أكثر من 25 ألف شرطي سيقومون بضمان الأمن أثناء قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستجري بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 من الشهر الجاري".
ونقلت الوكالة عن مدير دائرة الشرطة الرئيسية في محافظة أوساكا تاكاخيسا إيسيدا أن "نحو 30 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء الدول وأعضاء الوفود والصحفيون، سيأتون إلى أوساكا لحضور القمة وتغطية اعمالها"..
وأشارت إلى أن العدد نفسه من رجال الشرطة قاموا بضمان الأمن أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان في أيار الماضي".
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