جاويش أوغلو: تركيا تعترض على أسماء 6 مرشحين للجنة صياغة دستور سوريا

أكّد وزير الخارجية التركي مولوود ​جاويش أوغلو​ أن بلاده "تعترض على أسماء 6 أشخاص في قائمة المرشحين عن لائحة ​المجتمع المدني​ لصياغة دستور جديد ل​سوريا​"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني".

ولفت إلى "أن من بين هؤلاء الستة رئيسًا سابقًا للبنك المركزي السوري ورئيس حزب ونائبًا عامًا"، منوهًا بأن "​الأمم المتحدة​ و​تركيا​ تعترضان على أسماء هؤلاء".

يذكر أت ​روسيا​ تسعى من خلال مسار ​أستانا​ والحوار الذي ترعاه مع ​المعارضة السورية​ والحكومة والموفد الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لتشكيل لجنة صياغة الدستور التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر ​الحوار الوطني​ السوري في مدينة ​سوتشي الروسية​.