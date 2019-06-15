وفاة طفلة هندية من المهاجرين في صحراء أريزونا الأميركية

أكّدت قوات حرس الحدود الأميركية أن "طفلة من ​الهند​ عمرها ست سنوات توفيت بضربة شمس في ​صحراء​ بولاية أريزونا الأميركية بعد أن ذهبت أمها مع مهاجرين آخرين للبحث عن ماء".

ولفت حرس الحدود ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة بيما إلى أن "قوات حرس الحدود عثرت على الطفلة جوروبريت كور، التي كانت ستحتفل قريبًا بعيد ميلادها السابع، غربي لاكيفيل بولاية أريزونا عندما وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية".

يذكر أن هذه ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها لطفل من ​المهاجرين​ هذا العام في صحاري جنوب أريزونا وتسلط الضوء على خطورة حرارة الصيف مع عبور موجة من أسر المهاجرين ولا سيما من ​أميركا​ الوسطى ​الحدود الأميركية المكسيكية​ سعيًا إلى الحصول على حق اللجوء.