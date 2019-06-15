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رئيس الوزراء الباكستاني يفصح عن رغبة بلاده في استيراد أسلحة روسية

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وذكر موقع إخباري ​باكستان​ي أن "رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ أفصح عن رغبة بلاده في استيراد الأسلحة من ​روسيا​"، مشيرًا إلى أن "ممثلي باكستان بدأوا مباحثات بشأن شراء السلحة مع ممثلي روسيا".

وكانت ​القوات المسلحة​ الباكستانية قد أبدت قبل عامين الرغبة في الحصول على دبابات "تي-90" ووسائط الدفاع الجوي ومعدات إلكترونية من روسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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