رئيس الوزراء الباكستاني يفصح عن رغبة بلاده في استيراد أسلحة روسية

وذكر موقع إخباري ​باكستان​ي أن "رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ أفصح عن رغبة بلاده في استيراد الأسلحة من ​روسيا​"، مشيرًا إلى أن "ممثلي باكستان بدأوا مباحثات بشأن شراء السلحة مع ممثلي روسيا".

وكانت ​القوات المسلحة​ الباكستانية قد أبدت قبل عامين الرغبة في الحصول على دبابات "تي-90" ووسائط الدفاع الجوي ومعدات إلكترونية من روسيا.