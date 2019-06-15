رئيس الوزراء الباكستاني يفصح عن رغبة بلاده في استيراد أسلحة روسية

وذكر موقع إخباري باكستاني أن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أفصح عن رغبة بلاده في استيراد الأسلحة من روسيا"، مشيرًا إلى أن "ممثلي باكستان بدأوا مباحثات بشأن شراء السلحة مع ممثلي روسيا".
وكانت القوات المسلحة الباكستانية قد أبدت قبل عامين الرغبة في الحصول على دبابات "تي-90" ووسائط الدفاع الجوي ومعدات إلكترونية من روسيا.
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