زيلينسكي يعرب عن ثقته من إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين

أكّد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائه عائلات البحارة الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بحادث مضيق كيرتش لانتهاكهم الحدود الروسية، "أننا على ثقة من أن الخطوات التي نتخذها الآن ستمنحنا قريبًا الفرصة لإعادة البحارة".
يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتًا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز.
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