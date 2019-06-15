الإفراج عن 3 من مخطوفي سيناء ومصيرغامض لـ9 آخرين

أطلقت الجماعات المسلحة التي اختطفت 12 مواطناً مصريا في سيناء، سراح 3 منهم، فيما لا يزال مصير الباقين غامضاً.
وأكّد مصدر قبلي "للعربية.نت" أن "المفرج عنهم هم أحمد عابد مصطفى وسيد محمد عبد الوهاب وعادل محمد حمدان رفاعي ،مضيفاً "أنهم عادوا إلى منازلهم".
وقام المفرج عنهم بتسليم أنفسهم لأقرب كمين أمني على طريق العريش الدولي، حيث تركهم المسلحون الخاطفون في أقرب نقطة للطريق وفروا هاربين. وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة لمعرفة مكان اختفاء المواطنين، وهوية الخاطفين.
من جهتها، قررت نقابة المحامين بشمال سيناء تعليق العمل بمحاكم المحافظة تضامناً مع المحاميَيْن المخطوفَيْن، وهما محمود سعيد لطفي وكمال عِوَض، فيما قررت وزارة العدل تأجيل كافة القضايا الخاصة بمواطني العريش والتي تنظرها محاكم الإسماعيلية حتى إشعار آخر .
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