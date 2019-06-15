الإفراج عن 3 من مخطوفي سيناء ومصيرغامض لـ9 آخرين

أطلقت ​الجماعات المسلحة​ التي اختطفت 12 مواطناً مصريا في سيناء، سراح 3 منهم، فيما لا يزال مصير الباقين غامضاً.

وأكّد مصدر قبلي "للعربية.نت" أن "المفرج عنهم هم أحمد عابد مصطفى وسيد محمد عبد الوهاب وعادل ​محمد حمدان​ رفاعي ،مضيفاً "أنهم عادوا إلى منازلهم".

وقام المفرج عنهم بتسليم أنفسهم لأقرب كمين أمني على طريق ​العريش​ الدولي، حيث تركهم المسلحون الخاطفون في أقرب نقطة للطريق وفروا هاربين. وتبذل ​الأجهزة الأمنية​ جهوداً مكثفة لمعرفة مكان اختفاء المواطنين، وهوية الخاطفين.

من جهتها، قررت ​نقابة المحامين​ ب​شمال سيناء​ تعليق العمل بمحاكم المحافظة تضامناً مع المحاميَيْن المخطوفَيْن، وهما ​محمود سعيد​ لطفي وكمال عِوَض، فيما قررت ​وزارة العدل​ تأجيل كافة القضايا الخاصة بمواطني العريش والتي تنظرها محاكم الإسماعيلية حتى إشعار آخر .