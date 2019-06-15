الجمهورية: ما جرى بمضيق هرمز قد يكون رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

لفت مرجع أمني رفيع لـ"الجمهورية" الى انّه "يستبعد اي تطور دراماتيكي لحادثة ​مضيق هرمز​"، معرباً عن اعتقاده انّ "ما يجري قد يكون رسائل ساخنة ومتبادلة بين ​واشنطن​ و​طهران​".

وأشار المرجع الى أن "هناك احتمالين، الأول، اذا كانت واشنطن هي المسؤولة عمّا جرى، فمعنى ذلك انّها تقوم بمحاولة ضغط واضحة لجلب ​إيران​ الى طاولة التفاوض، والاكيد انّ ​ايران​ لن تفاوض"، مضيفاً: "اما اذا كانت ايران وراء ما جرى، وهناك من يعتقد ذلك، فإنّها بذلك تكون قد ارسلت رسالة بالنار الى الاميركيين وحلفائهم من الدول المحرّضة في المنطقة، مفادها انّ لا احد يبيع ​النفط​ اذا مُنع على ايران بيع نفطها، اما اختيار مضيق هرمز، لأهميتة البالغة استراتيجياً وجغرافيا، فهذا معناه إن كانت ايران هي وراء الحادث، فإنّها تقول هذا المضيق تحت سيطرتنا".

ورأى المرجع انّ "كل المعطيات والمعلومات تؤكّد انّ ايران ستنتظر حتى ايلول ولن تفاوض تحت اي ثمن، حتى لا تعطي ​ترامب​ ورقة لصالحه في ​الانتخابات الرئاسية​ الاميركية، خصوصاً انّ موقف طهران سيصبح اقوى في ذلك الحين، وبالتالي توصيف الحالة حالياً هو لا حرب ولا تفاوض وتقطيع وقت، ذلك انّ الحرب، كما هي ليست في مصلحة ايران ، فهي ايضاً ليست لمصلحة واشنطن، لانّ إقدامها عليها سيرفع اسعار النفط، وسيؤدي ذلك الى سقوط ضحايا، والرأي العام الاميركي لن يقبل بذلك، وبالتالي سيخسر ترامب من رصيد يحتاجه في الانتخابات".