سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي لقناة "السومرية" بـ"سقوط ​صاروخ​ على مبنى قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة ​بغداد​.

ولفتت الخلية إلى أن "صاروخًا من نوع "كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد"، موضحة أن "الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر".

يذكر أن منطقة الجادرية تقع قرب "المنطقة الخضراء" التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأميركية.