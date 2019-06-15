مسؤول الماني يقر بشرعية انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا

أكد المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر شرعية بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، معتبرا أن "القرم جزء من الأراضي الروسية، وتم نقل تبعيتها إلى أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتي فقا لقرار الزعيم السوفيتي خروشوف"، مضيفا: "القرم انضمت إلى روسيا بالطريقة الشرعية بمشيئة أهالي شبه الجزيرة".
هذا واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بعد أن صوت أكثر من 95 في المائة من سكانها لصالح الانضمام إلى الوطن الروسي..
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