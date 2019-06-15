قائد عسكري ايراني: عدم ثقة أميركا من الانتصار يمنعها عن الدخول في حرب مع ايران

أكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني ال​ايران​ي ووزير الدفاع الاسبق العميد ​أحمد وحيدي​ بأن "عدم ثقة ​أميركا​ من الانتصار يمنعها عن الدخول في حرب مع ايران"، مشيرًا إلى أن "قائد ​الثورة الاسلامية​ السيد ​علي خامنئي​ برؤيته الثاقبة وإدراكه وتحليله العميق ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك بأن الحرب لن تقع".

وأوضح أن "سماحته يعرف أن أميركا ولمختلف الأسباب لن تدخل في حرب مع ايران لأن من يدخل الحرب يفترض لنفسه الانتصار إلا أن ​اميركا​ لا تفترض لنفسها مثل هذا الامر لانها لم تستطع حتى الخروج منتصرة في قضية اليمن او في ​العراق​ و​سوريا​ و​افغانستان​ حيث لقيت الهزيمة".