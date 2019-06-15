بوتين: النظام السوري يسيطر على معظم الأراضي ومن الضروري حل مشكلة اللاجئين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "تدعم فكرة إنشاء منظومة أمنية شاملة في آسيا بما يتماشى مع القوانين الدولية"، ولفت إلى أن "موسكو ترى أن حل الأزمة حول الصفقة النووية الإيرانية يكمن في الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي".
ودعا بوتين خلال "قمة التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا" التي انطلقت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه بمشاركة قادة 27 دولة، الى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم. واكد انه لا يمكن ضمان الاستقرار في آسيا والعالم إلا بتسوية الأزمات عن طريق الحوار والتوحد في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وأشار إلى أن "النظام في سوريا يسيطر على معظم أراضي البلاد ومن الضروري حل مشكلة اللاجئين"، كاشفًا "أننا نرى حربًا تجارية وحالة من التنمر في العالم يتم خوضها من دون ضوابط".
وأوضح أن "هناك ضرورة لعودة اللاجئين السوريين والجيش السوري استعاد السيطرة على معظم أراضي البلاد"، مبينًا أن "التنسيق الروسي الايراني التركي يساعد على تقدم تقدم التسوية في سوريا".
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