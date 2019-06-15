روحاني: على كل الموقعين على الاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "على كل الموقعين على ​الاتفاق النووي​ الوفاء بالتزاماتهم"، مشيرًا إلى أن "دول خارجية تتدخل في شؤون دول المنطقة وتنتهك اتفاقيات دولية مما يجعل المنطقة أكثر اضطرابًا".

ولفت روحاني، خلال "قمة التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا" التي انطلقت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه بمشاركة قادة 27 دولة، إلى أن "على المجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على دولته وحمايته".

وشدد على أن "إيران مستمرة بتنفيذ التزاماتها في الصفقة النووية وتمد يدها لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معها"، جازمًا: "إن لم نتلق إشارات إيجابية من باقي جهات خطة العمل سنستمر في خطوات تعليق التزاماتنا بموجب هذا الاتفاق".