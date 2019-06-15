انيس نصار: لخصخصة قطاعات الكهرباء والاتصالات والمطار والمرفأ

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انيس نصار الى ان ​الموازنة​ اليوم في ​لجنة المال والموازنة​ اليوم، ومن حق النواب مناقشتها بندا بندا، والشيء الايجابي بحثها الا ان ما نخشاه ان تبقى الموازنة حبرا على ورق. ولفت الى ان ​الدولة اللبنانية​ تملك قطاعات وتديرها بطريقة عشوائية زبائنية تديرها بطريقة محاصصة وزبائنية، وعليه يجب خصخصة بعض القطاعات لا سيما الكهرباء والاتصالات والمطار والمرفأ.

واعتبر نصار في حديث تلفزيوني، انه في الماضي الموازنة كانت حبرا على ورق، لان ما يقر شيء، وما يطبق شيء اخر، واذا لم تطبق الاصلاحات اليوم سنصطدم بالحائط وحينها يأتي ​البنك الدولي​ وغيرها بفرض الاصلاحات علينا. ولفت الى انه يجب ان يكون لدينا الجرأة في التعاطي بالموضوع الاقتصادي بعيدا عن الشعبوية، واليوم هناك موازنة يجب اقرارها من دون المس بجيبة الفقراء. وشدد على ان اهم اصلاح هو عجز الكهرباء.