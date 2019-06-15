رولان نصور تقدم بشكوى ضد منفّذي الإعتداء عليه في مرج بسري

تَقدَّم منسّق الحملة الوطنيّة للحفاظ على مرج بسري المهندس رولان نصّور بشكوى لدى النيابة العامّة الإستئنافية في جبل لبنان ضدّ منفّذي الإعتداء عليه خلال مشاركته في تنظيم نشاط بيئي نهار الأحد المنصرم للتوعية على أهمّيّة مرج بسري ومخاطر السد المزمع إنشاؤه في المنطقة. وبتاريخ اليوم الجمعة 14 حزيران أدلى المهندس نصّور بإفادته في مخفر المختارة.
وفي تفاصيل الإعتداء، كان المهندس نصّور يعرّف بعض الزوّار على آثار المعبد الروماني في مرج بسري، حين قام حوالي الستة أشخاص من خارج المجموعة بالتهجّم عليه بشكل مفاجئ وانهالوا عليه بالضرب بطريقة بربريّة مركّزين على الرأس والعنق كما على مختلف أنحاء الجسم.
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