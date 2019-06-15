نجم: سلامة اعطى تعليماته بشأن قروض للقطاعين الصناعي والزراعي والاسكان

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ تناول مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ زلة لسان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بخصوص ​السعودية​"، مضيفا: "أظن أن هناك اعادة ترتيب لهذا الموضوع"، معتبرا أن "زلات اللسان قد تؤذي أولادنا الذين يعملون في الخارج ويدخلون الاموال الى ​لبنان​"، مشيرا الى أنه "لا يجوز أن نخرب هذه المسألة"،مشددا على أن "لبنان يسهل حياة ابناءه في الخارج وليس تعقيدها".

وأشار الى أن " لا علاقة متوترة بين الرئيس عون والحريري بل يجمعهما الاحترام ومصلحة البلد والتسوية ونحن محكومون في البلد بالتوافق بين الجميع"، مشددا على ان لا أحد يستطيع الايقاع بين الحريري وعون"."

وفي قضية الحكم الذي صدر بقضية ​زياد عيتاني​ وسوزان حبيش، اضاف: "بلغنا الحريري أنه لن يكون متساهلا بهذا الموضوع".

وكشف نجم أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد له أنه أعطى تعليماته بشأن مبلغ يقدر بمليار دولار منها 500 مليون دولار قروض مدعومة جديدة للقطاع الصناعي و300 مليون دولار للاسكان و200 مليون دولار لقطاع الزراعة وغيره من القطاعات".