يوسف سلامه: لا يمكن لمن اغرقنا في الديون ان ينقذنا من الانهيار

أكّد الوزير السابق ​يوسف سلامه​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لا يمكن لمن اغرقنا ولا يزال يغرقنا في الديون، وفي ثقافة الارتهان والولاء للخارج، أن ينقذنا من الانهيار"، مشيرًا إلى أن "من أجل حماية الوطن وبناء دولة الحداثة، يجب على ال​لبنان​يين أن يتعالجوا من مرض وباء القادة الطائفيين الذي أصاب قسمًا كبيرًا من الشعب، ليحيا لبنان".

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