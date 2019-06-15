ابوفاعور: جهود شهيب يجب ان تقابل بإيجابية مماثلة من اساتذة الجامعة اللبنانية

شدد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ على أن الجهود الكبيرة والإيجابية التي يبذلها وزير التربية ​اكرم شهيب​ يجب ان تقابل بإيجابية مماثلة من ​اساتذة الجامعة اللبنانية​ وليس بالمزيد من التصعيد.

ولفت أبو فاعور في تصريح له، الى ان مستقبل العام الجامعي بات على المحك.