ابوفاعور: جهود شهيب يجب ان تقابل بإيجابية مماثلة من اساتذة الجامعة اللبنانية

شدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على أن الجهود الكبيرة والإيجابية التي يبذلها وزير التربية اكرم شهيب يجب ان تقابل بإيجابية مماثلة من اساتذة الجامعة اللبنانية وليس بالمزيد من التصعيد.
ولفت أبو فاعور في تصريح له، الى ان مستقبل العام الجامعي بات على المحك.
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