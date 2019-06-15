شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تعتمد تقريرها النهائى عن الموازنة الجديدة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لاعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأوضح عمر أنه من المقرر أن تتم مناقشة تقرير اللجنة فى الجلسة العامة البرلمان يوم السبت الموافق 22 يونيو، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط على ضخ اعتمادات إضافية تقدر بـ7 مليارات جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والأوقاف وعدد من الوزارات والهيئات.

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كما أشار النائب إلى أن هذه الزيادات ربما تشهد تعديلات أخرى خلال الأيام القادمة برفع الاعتمادات المقررة لبعض الجهات والوزارات مرة أخرى، حيث أن المفاوضات مع وزارتى المالية والتخطيط لا تزال مستمرة فى هذا الصدد.

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