شكرا لقرائتكم خبر عن على بدر يطالب بالانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن لمنع العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

تقدم النائب على بدر، ببيان عاجل بشأن عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية وكوردونات المبانى للأحوزة العمرانية فى القرى والنجوع والمدن، بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الأمر.

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ولفت عضو مجلس النواب، أنه يتم إقرار الأحوزة العمرانية ولا يتم عمل مخططات تفصيلية لكوردونات المبانى على أرض الواقع، ما ينتج عنه مزيد من البناء العشوائى نتيجة التراخى فى الانتهاء من عمل الكوردونات الخاصة بهذه الأحوزة، متابعا: المحليات لا تتعامل مع الملف بجدية مما يتسبب فى مزيد من النمو العشوائى خاصة فى القرى والنجوع.

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وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارت المعنية سواء الإسكان او التنمية المحلية والمحليات فى كافة المحافظات من أجل سرعة اعتماد المخططات التفصيلية للأحوزة على أن يراعى الزيادة السكانية وان التراخى فى الانتهاء من عمل المخططات يعنى مزيد من البناء المخالف والعشوائيات التى تبذل الدولة مليارات الجنيهات من اجل القضاء عليها.

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