مسؤول أميركي: ادعاء إيران إنقاذ بحارة ناقلتي النفط كذب

أكد مسؤول أميركي رفيع في تصريحات للعربية أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان صباح الخميس.

وقال السبت إن إيران قطعت أول 11 ثانية من بداية الفيديو الذي التقطه الجيش الأميركي لقارب عسكري إيراني، لتظهر أنها تحاول أن تنقذ البحارة.

كما أشار إلى أن ادعاءات إيران بأنها حاولت إنقاذ البحارة من السفينتين المعطوبتين مجرد افتراءات كاذبة.

حلفاؤنا راضون

إلى ذلك، أكد أن حلفاء بلاده في الخليج راضون على الموقف الأمير كي تجاه إيران.

وأضاف أن واشنطن تثمن مفاوضات رئيس الوزراء الياباني مع طهران، مشيراً إلى أنه ليس صدفة أن تهاجم إيران السفينة اليابانية في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني طهران، وأنه لا يمكن قراءة هذا التوقيت إلا أنه رفض الحوار.

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وفي وقت سابق السبت، نقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن قارباً ايرانياً أطلق صاروخاً على طائرة مسيرة أميركية قبيل الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان صباح الخميس. وأضاف أن الطائرة المسيرة الأميركية رصدت اقتراب قوارب إيرانية من الناقلتين قبل ساعات من وقوع الهجومين والصاروخ أرض-جو الذي أطلقه القارب الإيراني على الطائرة MQ-9 المسيرة سقط في البحر.

صورة للناقلة اليابانية كوكوكا(رويترز)

حشد إجماع دولي ضد إيران

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، كان أعلن مساء الجمعة أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على الوصول إلى إجماع دولي عقب تلك الهجمات التي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران. وقال شاناهان للصحافيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) :” ما نركز عليه أنا ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية”.

إلى ذلك، أضاف أن دور البنتاغون في هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأميركي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.

المصدر: – العربية.نت