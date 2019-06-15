أدلّة جديدة تثبت تورط ايران بهجوم بحر عمان

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قالت شبكة سي إن إن الأميركية نقلا عن مصدر أميركي إن طائرة مسيرة أميركية رصدت زوارق ايرانية قرب ناقلتي النفط قُبيل هجوم خليج عمان.
وأضافت أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأميركية بصواريخ سام دون أن تنجح في إصابتها.
وأضاف المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأميركية دون طيار من طراز “MQ-9 ريبر”، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنه لم يصب الطائرة الأميركية، وسقط الصاروخ في الماء.
وتابع المصدر بالقول إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أميركية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.
ونشرت البحرية الأميركية مقطع فيديو قالت إنه “يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها”. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.
المصدر سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.