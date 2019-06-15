كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطون يؤكدون فشل "لولوة الخاطر" بالإجابة على أسئلة صحفي بريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد ناشطون، الجمعة، إجابات المتحدة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال أحد الناشطين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "للأسف هذه المرة المذيع ليس جمال ريان أو فيصل القاسم طحتي في مذيع

لايعرف الارتزاق أمثال مذيعي قناة الجزيرة"..

وتابع" كل سؤال كان قنبلة في وجه المتحدثة الرسمية لوزارة خارجية قطر".

وأضاف "استمعتوا بالأعذار المضحكة من المتحدثة".

وكتب آخر "ضعف الموقف القطري جعل لولوة متلعثمة مترددة تبرر وتدافع بشكل مهزوز".

Advertisements

وذكر آخر أن" الهاشتاق المعتمد من قبل الشعب القطري هو لولوه كاسره الخاطر وكذا لولوه الخاطر تكسر الخاطر".

وأعلنت وسائل الإعلام أن الكثير من الأسئلة المباشرة والصريحة حول السياسات القطرية في المنطقة، فشلت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في الإجابة عليها خلال الحوار الذي أجراه معها المحاور والصحفي البريطاني تيم سابستيان في برنامج Conflict Zone لـ دويتشه فيله الألمانية.

وتطرق الحوار لسياسات قطر نحو الإرهاب وعدم إصداراها لقوانين وقرارات صريحة ومباشرة لحظر جماعات وأسماء معروفة بتورطها في عدد من الأعمال الإرهابية، والتي اكتفت المتحدثة الحكومية خلال حوارها بوصفها على أنها «أعمال عنف».

واتهم سابستيان المسئولة القطرية، خلال الحوار بأنها ترد على الحقائق بـ«آراء» ولا تعبر عن خطوات حكومية حقيقية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها المنطقة، قائلاً: «إن قطر يمكنها أن توقع عدد لا نهائي من الاتفاقيات السياسية التي تّدعي بها أنها تحارب الإرهاب، لكن في النهاية ستظل هذه الاتفاقيات حبر على ورق إن لم تفعل الحكومة شيئًا على الأرض».

وفيما يخص ملف العمالة الوافدة إلى قطر، والذي كان محل جدل خلال الفترة الماضية فيما يخص حقوق هؤلاء العمال والانتهاكات التي تحدث لهم داخل البلاد، قال تيم إن قطر، التي تعتبر البلد الأغنى في العالم، ولا تواجه أي مشكلات اقتصادية يجب أن تشعر بـ«الخزي» في طريقة تعاملها مع هذا الملف، وعدم اتخاذها أي خطوات إيجابيه بشأنه.