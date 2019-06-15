كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

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وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نقلته قناة "السومرية"، اليوم الجمعة أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد"، مؤكدا البيان أن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع أي خسائر.

وتقع منطقة الجادرية قرب "المنطقة الخضراء" التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.