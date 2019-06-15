كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاكات وجرائم "أردوغان" عرض مستمر.. ملفات تعذيب الدبلوماسيين بتركيا تتصاعد عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الزمان التركية، أن ملفات تعذيب تركيا للدبلوماسيين السابقين فى وزارة خارجيتها داخل مديريات الأمن تحولت إلى حديث الصحف ووسائل الإعلام العالمية؛ حيث بدأت القنوات الإخبارية الأمريكية بث أخبار حول عمليات التعذيب المثيرة.

ونشرت نقابة المحامين فى أنقرة تقريرًا يثبت تعرض الدبلوماسيين المحتجزين للتعذيب داخل مديريات الأمن بشكل غير إنسانى، بالرغم من إنكار السلطات التركية تلك الادعاءات.

وأكد التقرير، أن السلطات التركية ألقت القبض على ستة أشخاص وأجبرتهم على الإدلاء بأقوال واعترافات غير صحيحة ضد آخرين، مشيرًا إلى أن خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة داخل مديريات الأمن.

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وأوضح الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أن أربعة منهم أخرجوا من محبسهم بأذرع مكبلة بالأصفاد من الخلف، وأرسلوا إلى مكتب التحقيق فى الجرائم المالية، وتم استجوابهم فى غرفة مظلمة، مشيرين إلى أن قوات الأمن هددوهم بالتعذيب الجنسى باستخدام الهراوات، بعد أن اصطفوا بجانب الحائط معصوبى الأعين.

وفى السياق ذاته، نشر موقع Fox News الأمريكى أنباءً تفصيلية حول عمليات التعذيب التى تعرض لها الدبلوماسيون السابقون فى الخارجية التركية، مستهجنة إصرار السلطات التركية على رفض تلك الادعاءات رغم تأكيدها في تقرير نقابة المحامين فى أنقرة بالأدلة.

وذكر تقرير موقع Fox News الأمريكي: “إن نشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية تطالب بالتحقيق فى تعرض الدبلوماسيين الأتراك للتعذيب النفسى والجسدى والجنسى”.

يذكر أن ممارسات التعذيب تفشت فى تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016، ودخول البلاد فى حالة طوارئ طويلة، واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين بذرائع مختلفة وأثارت تلك الانتهاكات انتقادات دولية واسعة للحكومة التركية، بسبب انتشار أخبار ممارسات التعذيب فى سجونها على نطاق واسع.