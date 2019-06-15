“العثماني” لمسؤولة أممية: الحكومة تباشر إصلاحات في مجالات محاربة الفقر والهشاشة

خلال استقباله أمس الجمعة، لرولا دتشي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة تباشر إصلاحات في مجالات محاربة الفقر والهشاشة.

وتحدث العثماني خلال استقباله للمسؤولة الأممية، عن “دعم الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق المساوات بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل”.

كما استعرض رئيس الحكومة، جهود الحكومة في مجال “تنشيط الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحسين هيكلته ومواكبة المقاولة”.

وبحسب رئاسة الحكومة، شكل اللقاء، فرصة لبحث سبل تعزيز التبادل والتعاون بين المملكة المغربية والاسكوا، حيث عبر رئيس الحكومة عن حرص المغرب على مواصلة وتعزيز علاقات التعاون مع اللجنة الأممية، في إطار البرامج العديدة التي يباشرها المغرب وتدخل في دائرة اهتمامات اللجنة.

بالمقابل، جددت الأمينة التنفيذية للاسكوا، بحسب المصدر ذاته، التأكيد على دعم اللجنة التام للمغرب ومساندتها لمخططاته التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتطلعها لمزيد من الشراكة المثمرة، في إطار برامج جديدة تروم مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحكامة الجيدة.