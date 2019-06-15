حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 28 – 19، صفد 26 – 17، طبرية 34 – 20، الناصرة 28 – 21، حيفا 28 – 21، يافا 27 – 21، القدس المحتلة 27 – 18، عسقلان 27 – 22، عين جدي (البحر الميت) 36 – 28، بئر السبع 33 – 18، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.
ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث تشتد موجة الحر وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية.
ويتوقع أن يطرأ، الإثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط أمطار محلية في ساعات بعد الظهر في شمالي البلاد.
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