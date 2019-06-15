الطلاب العرب بالتخنيون يُشاركون بمؤتمر "خلينا نحكي شغل" للتوظيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مئات الطلاب الأكاديميين من مختلف مجالات التعليم، في "التخنيون" وعدد من الخريجين الجدد الباحثين عن عمل، في مؤتمر التوظيف الثاني والذي أُطلق عليه اسم "خلينا نحكي شغل"، وأُقيم يوم الأربعاء.

ونظّم المؤتمر كل من مبادرة كو-إمباكت، الشراكة لتعزيز العمل في المجتمع العربي ووحدة التخطيط المهنيّ للطلاب العرب في التخنيون.

من المؤتمر

وافتتح المؤتمر البروفيسور حسام حايك، الذي رحب بالحضور وأكد على ضرورة تنظيم مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالطلاب العرب والتي تهدف لكشف الطلاب على الفرص العديدة التي تقدمها كبرى الشركات في البلاد وتعطيهم فرصة لقاء وحوار موظفين عرب بوظائف إداريّة حول تجربتهم الخاصة وخبرتهم المهنيّة.

البروفيسور حسام حايك

وقال حايك إن نسبة خريجي التخنيون الذين نجحوا في الاندماج بسوق العمل هو 85% وهي نسبة مرتفعة تدل على مهارات وقدرات الطلاب العرب في التخنيون من جهة وعلى المجهود الذي تقوم به وحدة التخطيط المهني من دعم ومرافقة.

بدورها، استعرضت مديرة مشروع الأكاديميّة في مبادرة كو امباكت، خلود أبو أحمد، الجهود التي تقوم بها الشركات الخاصة من أجل استيعاب وتوظيف المواهب البشريّة العربيّة، وحثت الطلاب على المبادرة بالتواصل مع الشركات والإقبال على النشاطات التي توفرها الجمعيّات الناشطة في مجال التوظيف، كما ودعتهم للتواصل مع مبادرة كو-إمباكت التي تعمل اليوم مع 24 شركة تجاريّة ضخمة من متعدد المجالات.

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وقدّم د. أمير حاج علي، مداخلة بعنوان؛ "كيف تبدع في مقابلة عمل"، استعرض من خلالها أهم النصائح لاجتياز مرحلة مقابلات العمل بنجاح، مأكدًا ان للثقة في النفس دور كبير ومركزي للحصول على الوظائف المرغوبة.

وشارك في الفقرة الأخيرة من المؤتمر، عدد من موظفين ومدراء عرب من كبرى شركات القطاع الخاص، وأفادوا بخبراتهم الطلاب.