نيوزيلاندا: تحديد موعد محاكمة منفذ "مجزرة المسجدين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت محكمة كرايست تشيرش العليا في نيوزيلندا، يوم الجمعة، أن إجراءات محاكمة منفذ "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا، ستبدأ في 4 أيار/ مايو 2020، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت لجنة أطباء أخضعت منفذ المجزرة، الأسترالي برينتون تارانت، لتقييم نفسي في السجن، أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة، وبالتالي جاء قرار المحكمة.

من أمام المحكمة (أ ب)

وأوضحت الشرطة أن التهمة المذكورة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة تطبق بموجب القوانين في نيوزيلندا.

Advertisements

وخلال جلسة استماع عقدت للمتهم، يوم الجمعة، قال تارنت إنه "بريء من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه".

الإرهابي ترانت (أ ب)

وحضر الجلسة حوالي 80 ناجيا من المجزرة وأقارب الضحايا، فيما ظهر منفذها على شاشة نصبت في قاعة المحكمة، وبحسب تقارير إعلامية، شاهد الناجون وأقارب الضحايا، منفذ الهجوم مبتسما عدة مرات على الشاشة المذكورة.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، نفذ الإرهابي تارانتهجوما دمويا، مستهدفا مسجدين بكرايست تشيرش النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.