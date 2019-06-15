- 1/2
- 2/2
القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت محكمة كرايست تشيرش العليا في نيوزيلندا، يوم الجمعة، أن إجراءات محاكمة منفذ "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا، ستبدأ في 4 أيار/ مايو 2020، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأكدت لجنة أطباء أخضعت منفذ المجزرة، الأسترالي برينتون تارانت، لتقييم نفسي في السجن، أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة، وبالتالي جاء قرار المحكمة.
وأوضحت الشرطة أن التهمة المذكورة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة تطبق بموجب القوانين في نيوزيلندا.
وخلال جلسة استماع عقدت للمتهم، يوم الجمعة، قال تارنت إنه "بريء من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه".
وحضر الجلسة حوالي 80 ناجيا من المجزرة وأقارب الضحايا، فيما ظهر منفذها على شاشة نصبت في قاعة المحكمة، وبحسب تقارير إعلامية، شاهد الناجون وأقارب الضحايا، منفذ الهجوم مبتسما عدة مرات على الشاشة المذكورة.
وفي 15 آذار/ مارس الماضي، نفذ الإرهابي تارانتهجوما دمويا، مستهدفا مسجدين بكرايست تشيرش النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلاندا: تحديد موعد محاكمة منفذ "مجزرة المسجدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.