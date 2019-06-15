شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يفتتح معرض "جرائمهم في صور" والان مع التفاصيل

افتتح المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت ، العميد منير كرامة التميمي ، معرض الصور "جرائمهم في صور" الذي اقيم بساحة العروض بمدينة المكلا.

ويحتوي المعرض في أروقته على 100 صور فوتوغرافية، بعدسات عدد من المصورين في المحافظات الجنوبية، وتخلله الدعوة إلى التوقيع على عريضة تُطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق شامل في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في العاصمة عدن وحضرموت وتعز، على أيادي ميليشيات الحوثيين والجماعات الإرهابية .

وأشاد التميمي أثناء زيارته للمعرض بفكرة تنظيم المعرض والجهود المتميزة في تنظيمه ودقة محتوى المعرض ودور الصور في إبراز الجرائم والمجازر التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين بحق أبناء ومدينة عدن، أثناء المواجهات المُسلحة وعمليتي الحصار والنزوح، وكذا تدمير البُنى التحتية والمنازل السكنية، إلى جانب صور عن انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات خارج نطاق القانون ارتكبتها الجماعات الإرهابية .

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واكد التميمي ان الصور في المعرض تجسد مدى المعاناة التي شهدتها محافظات عدن ، تعز ، حضرموت جرا إجتياحها من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية.

مؤكدا أن أمن حضرموت سيكون حصنا منيعا في التصدي للتنظيمات الإرهابية وعدم السماح لها بالعودة مجددا إلى المحافظة.

وأٌرفق مع كل صورة فوتوغرافية شرح إيضاحي لها، ووسمت الصور بشعارات منها: "جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم"، "جرائمهم .. لن تُنسى ولن تُغفر"،