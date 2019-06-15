شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: 420 ضربة على مناطق تخفيف التصعيد والان مع التفاصيل
وصل مجموع الضربات الجوية والبرية التي شنتها قوات النظام السوري وروسيا على مناطق تخفيف التصعيد إلى نحو 420 غارة في اليوم الـ46 من حملة التصعيد الأعنف على المناطق التي تقطنها فصائل المعارضة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عدد الغارات ارتفع خلال اليومين الماضيين إلى 86 والتي نفذتها طائرات النظام الحربية على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماة الشمالي، ومنطقة مخيم للنازحين في قرية تل حدية جنوب حلب.
فيما ارتفع إلى 300 عدد القذائف الصاروخية والمدفعية التي استهدفت خلالها قوات النظام مناطق في بلدتي معرة حرمة والهبيط وقريتي بعربو وترملا، وكفرزيتا ولطمين والزكاة وأطراف كفرنبل وخان شيخون، ومناطق أخرى في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بحسب المرصد.
من جانبها، استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع قوات النظام في مناطق الحويز وجب رملة وشيزر شمال غرب حماة، فيما وثق المرصد اليوم، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وسيدة قضوا جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على مناطق بريفي إدلب وحلب.
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