شكرا لقرائتكم خبر عن التليدي: الجزيرة والمسيرة وجهان لانقلاب واحد والان مع التفاصيل

كشف المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيي التليدي أن سياسة نشر الأكاذيب التي تعتمدها قناة "المسيرة" لا تختلف عن أكاذيب قناة "الجزيرة" القطرية؛ لأنهما تنطلقان من عقيدة واحدة، وهما وجهان لانقلاب واحد.

وأوضح "التليدي" خلال تصريحات صحفية، أن قطر وإيران متفقتان على دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية. والواضح أن طهران أسندت للدوحة مهمة دعم وتمويل الجانب الإعلامي لميليشيا الحوثي نظرًا للخبرة الواسعة التي تمتلكها في استهداف الوعي العام للشارع العربي عبر تزييف الحقائق، وتصنيع الأكاذيب، من خلال غرف العمليات التي تشرف على إدارتها، سواء في الدوحة، أو في لندن، أو في إسطنبول.

وأكد "التليدي" أن قناتَي الجزيرة والمسيرة وجهان لانقلاب واحد، وسياسة نشر الأكاذيب التي تعتمدها قناة المسيرة لا تختلف عن أكاذيب الجزيرة؛ لأنهما تنطلقان من عقيدة واحدة. حتى قناة الجزيرة تستبسل في الدفاع عن انقلاب الميليشيا الإرهابية، وتنشر بشكل شبه يومي الأخبار الكاذبة والمواد المفبركة، وكل ما هو ضد الشرعية والتحالف العربي في اليمن.

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وتابع:"أما قناة المسيرة فهي تعمل بصورة تكاملية مع الجزيرة، وذلك بفبركة الأكاذيب، على أن تتلقفها أبواق قطر، وفي مقدمتها قناة الجزيرة؛ لإعادة نشرها على نطاق واسع، ودعمها بتقارير مفبركة، ومداخلات لمن تصفهم القناة بالمحللين السياسيين الذين يشتغلون لفائدة القناة مقابل مكافآت مجزية.

وأشار إلى أن الدعم القطري للحوثيين لم يتوقف عند تحويل قناة الجزيرة إلى بوق إضافي لتلك الميليشيا الإرهابية بجانب قناة المسيرة، بل عملت على تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير إعلام الانقلاب، كجزء من مخطط تدميري لتشويه صورة الحكومة اليمنية والتحالف.

وفي سياق متصل، شن عشرات المغردين في مواقع التواصل حملة بعد أن جُنَّ جنون قناة الجزيرة القطرية نظير متابعتها المكثفة للأحداث، ومنها استهداف مطار أبها، وأنشؤوا وسمًا، أسموه "#إغلاق_مكاتب_قناة_الجزيرة_بالدول_العربية، قال من خلاله الأمير سطام بن خالد آل سعود: "هي أصلاً ليست مكاتب إعلامية، إنما وحدات للتدمير وصناعة الفوضى ونشر الفتنة داخل الدول العربية.. هي آفة يجب إيقافها، وتدعي نصرتها للشعوب العربية، وهي تغرق بدماء العرب بسبب تحريضها بين الشعوب والحكام لتنفيذ أجندات حاقدة".