شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي فرنسي: مليشيا إيران في اليمن مارسوا لعبة تفخيخ بحر العرب والان مع التفاصيل

أكد السياسي الفرنسي، جاكي نيكيولا، مدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن ميليشيا إيران في اليمن -الحوثيين- مارسوا لعبة تفخيخ بحر العرب واستهداف السفن بالزوارق المفخخة منذ عام 2015.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "اليمن العربي" - "تكررت الحوادث التي أكدت التحقيقات أن الألغام المستخدمة فيها تم تصنيعها في طهران أو في اليمن بأيادٍ وأموال إيرانية، كانت إيران تريد توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي تفيد بأنها مسيطرة على شريان الطاقة الحيوي المتمثل في الممر الملاحي الدولي الرابط بين الخليج العربي ودول العالم.

ومضى واليوم بعد زيادة الضغط والحصار الدولي لإيران ونظامها وسياساته الإرهابية المرفوضة، تمادى في اللعب بالممر الملاحي، وجميع المؤشرات السياسية والعسكرية تؤكد أن حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان أمس من تدبير وتنفيذ الحرس الثوري الإيراني، والتحقيقات سوف تؤكد ذلك كما أكدت الحوادث السابقة، لكن هذه المرة الأمر أشد خطورة.

وبين أن "المجتمع الدولي مُطالب بتحرك سريع لمواجهة عصابات الإرهاب المهدّدة للممر الملاحي الدولي، ومواجهة إيران بالسجل الحافل بمثل هذه الجرائم الخطرة، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الدولية في الحادث الأخير ومحاسبة المتورطين فيه، ووضع آليات وضوابط أكثر ضماناً لسلامة الملاحة البحرية العالمية، وأيضاً أكثر صرامة في مواجهة الأنظمة الإرهابية وأذرعها المنتشرة على طول الممر الملاحي من الخليج العربي حتى البحر الأحمر، فلا يمكن أن تترك مصالح العالم لعبة في يد أنظمة متهورة لا تدرك ولا تراعي مصالح دول العالم