شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالعسكري السوداني: المجلس لا يسعى بأي شكل من الأشكال للانفراد بالسلطة والان مع التفاصيل

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه لا يسعى للانفراد بالسلطة، وبث رسائل طمأنة بأن اتصالات تبذل من أجل استئناف التفاوض مع قوى التغيير والحرية.

َ

مؤكدا أن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية مستقرة يتطلب إشراف القوات المسلّحة على المرحلة الانتقالية.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة الجمعة إن القوانين تنص على أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة ولكن المجلس رأى أن يتم ذلك عبر حكومة مدنية انتقالية تضع الترتيبات اللازمة والأرضية المناسبة لبناء حكم ديمقراطي مستقر، كما أن وجود القوات المسلّحة في الساحة السياسية خلال الفترة الانتقالية يمثل ضامناً وحامياً لها من أي انحرافات يمكن أن تهدّد أمن واستقرار البلاد كما أن ذلك سيقطع الطريق أمام أي تحركات سالبة لبقايا النظام المخلوع.

Advertisements

وطالب الفريق العطا تحالف قوى الحرية والتغيير بإزالة الشكوك ووقف الاتهامات ضد المجلس العسكري والتعامل معه كشريك أساسي في عملية التغيير الذي حدث في السودان، مؤكداً أن المجلس لا يسعى بأي شكل من الأشكال للانفراد بالسلطة وإنما يسعى لإقامة حكم مدني ديمقراطي مستدام ينقل البلاد إلى مربع الاستقرار والسلام.

استئناف التفاوض

وأكد العطا التزام المجلس العسكري القاطع بوعده واستعداده لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والوصول معها إلى توافقات لإدارة الفترة الانتقالية، بشكل يمهّد لعملية التحول الديمقراطي التي من أجله قامت ثورة السودانيين، كما أكد حرص المجلس العسكري على المضي قدماً فيما يتعلق بهيكلة القوات النظامية وإعادة بنائها بشكل قومي.

ولفت إلى أن الوسيط الأثيوبي لا يزال يواصل اتصالاته مع الأطراف المختلفة توطئة لاستئناف التفاوض، وأضاف «الآن الأمر بيد الوسيط الإثيوبي وهو يقود اتصالات مع كل الأطراف ونحن مستعدون للتفاوض في أي وقت، ونرجو أن تكون قوى الحرية والتغيير بذات القدر من الاستعداد