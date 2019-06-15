قرقاش: استهداف مطار أبها والاعتداء على ناقلات النفط تصعيد إيراني خطير

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، إن الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها في السعودية تصعيد خطير.
وكتب قرقاش، في حسابه الرسمية على موقع "تويتر"، "الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير".
وأضاف قرقاش أن ذلك "يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".
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