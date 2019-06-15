الجيش الليبي: مليشيات مصراتة تحاول الفرار من طرابلس

أعلن الحيش الوطني الليبي، السبت، أن مليشيات مصراتة في نقاشات حادّة بين العودة لمدينتها أو البقاء في محاور القتال في طرابلس، خوفا من الهجوم عليها في معاقلها بمصراتة.

وقال الجيش، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "مليشيات مصراتة في نقاشات حادّة بين العودة لمدينتها أو البقاء في المحاور، خوفا من غلق الجيش الطريق الساحلي والهجوم على سرت من الشرق والوصول إلى مقر المليشيات ومعاقلها".

ونفى البيان أنباء حول أي تقدم من قبل المليشيات في أي محور من محاور القتال بالعاصمة، وخاصة محور مطار طرابلس الدولي، مؤكدا أن المطار تحت سيطرة الجيش.

ولفت البيان إلى ورود أخبار عن محاولة تجميع المليشيات نحو ٣٠ آلية مسلحة من مدينة الزاوي، مفيدا بانسحابهم خوفا من هجوم الجيش على سرت.

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وشدد البيان على أن عددا كبيرا من جرحى المليشيات من مرتزقة تشادية في مشفى غوط، حيث تم وضع حراسة مشددة عليهم من قبل المليشيات؛ لمنع الدخول إليهم أو تصويرهم.





وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي القضاء على 12 إرهابياً، خلال عملية نوعية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي المختبئة في جبال الهروج جنوب مدينة الفقهاء.

وحول الأوضاع في طرابلس، قالت الشعبة إن الجيش تمكن من دحر المليشيات الإرهابية وصد هجومها على مطار طرابلس، الخميس الماضي، قائلاً: "إن أكثر من عشرين هجوماً حتى الآن على مطار طرابلس الدولي وفي كل مرة تعود المليشيا تجر أذيال الخيبة مخلفة وراءها جثث عناصرها وآلياتها المحترقة".

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.