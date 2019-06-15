أمريكا:ملتزمون بدعم حرية الملاحة الدولية وتأمينها من المخاطر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، مشاركة وزيرها مايك بومبيو، رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، تقييم واشنطن حول ضلوع طهران في هجوم خليج عمان.

وأكد بومبيو، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن بلاده ملتزمة بدعم حرية الملاحة الدولية وتأمينها من المخاطر.

وأشاد الوزير الأمريكي بالتزام عبد المهدي في مواجهة الأخطار التي تهدد سيادة العراق من المليشيا المدعومة من إيران، معربًا عن رغبة واشنطن في عراق قوي وحر وذي سيادة.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.