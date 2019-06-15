المكسيك ترحل مهاجرين كوبيين إلى بلادهم

أعلن المعهد الوطني للهجرة في ​المكسيك​ أن "سلطات البلاد، قامت بترحيل 76 مواطن كوبي كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني"، لافتا الى أنه "تم ترحيل الكوبيين بواسطة طائرات من ولايتي فيراكروز وتشياباس إلى ​هافانا​، وأن ممثلي القنصلية الكوبية تابعوا عملية الترحيل".

وفي سياق متصل رحلت السلطات المكسيكية في وقت سابق 105 مهاجرين من ​هندوراس​ إلى وطنهم. وقبل ذلك بعدة أيام تم إعادة 424 شخصا إلى هندوراس، دخلوا المكسيك بطريقة غير قانونية على أمل الوصول إلى الحدود مع الولايات.