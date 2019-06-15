المكسيك ترحل مهاجرين كوبيين إلى بلادهم

أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن "سلطات البلاد، قامت بترحيل 76 مواطن كوبي كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني"، لافتا الى أنه "تم ترحيل الكوبيين بواسطة طائرات من ولايتي فيراكروز وتشياباس إلى هافانا، وأن ممثلي القنصلية الكوبية تابعوا عملية الترحيل".
وفي سياق متصل رحلت السلطات المكسيكية في وقت سابق 105 مهاجرين من هندوراس إلى وطنهم. وقبل ذلك بعدة أيام تم إعادة 424 شخصا إلى هندوراس، دخلوا المكسيك بطريقة غير قانونية على أمل الوصول إلى الحدود مع الولايات.
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