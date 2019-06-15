الجبير: لا نريد الحرب لكن تصرفات إيران ليست عقلانية

وصف وزير ​الدولة​ للشؤون ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​ تصرفات ​إيران​ بـ"اللاعقلانية"، مؤكدًا أنه "لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود ل​طهران​.

وشدد الجبير، في حديث مع شبكة "CNN"، على "ضرورة أن تقرر إيران إن كانت ثورة أو دولة"، مشيًرا إلى أن "الأمر يرجع إلى الإيرانيين لأنهم يقومون بالتصعيد".

ولفت إلى "أننا أوضحنا للإيرانيين عن طريق رسائل، وأميركا أيضًا وجهت رسائل عن طريق دول أخرى، مفادها أن لا أحد يريد الحرب، ويجب على الإيرانيين ألا يميلوا إليها"، مبينًا أن "الرسالة كانت واضحة بأننا سندافع عن اهتماماتنا ولن نسمح لإيران بالقيام بالعنف ضدنا، ونريد تجنب الحرب بجميع الطرق، لأن الجميع يخسر في الحرب".

وأوضح أن "المملكة تتفق مع ​الولايات المتحدة​ في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان"، جازمًا أن "الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران".

ونوّه بـ"أننا نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لكي تقوم إيران بفعل الصواب ولكي نوضح لإيران أن سلوكياتها غير مقبولة"، كاشفًا أن "​الرياض​ تجري مشاورات مع واشنطن وحلفائها حول الخطوة التي يجب الأخذ بها"، مضيفًا أن "العالم يجب أن يوصل لإيران رسالة مفادها أن أعمالها العدوانية وهجومها على ​السفن​ التجارية وتوفيرها الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية مثل ​حزب الله​ غير مقبولة".