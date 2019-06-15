عبر وزير الصناعة الياباني هيروشيغىي سيكو في الاجتماع الوزاري لـ"مجموعة العشرين الكبار "الذي افتتح أعماله في مدينة كارويزاوا اليابانية عن رأي مفاده، أن "بلورة موقف موحد بشأن قضايا الطاقة والمناخ مهمة صعبة، كون الأوضاع في بلدان مجموعة العشرين مختلفة فيما بينها".
ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن سيكو تأكيده إن "ليس من السهل تطوير موقف مشترك بشأن كل هذه القضايا".
هذا ويعقد الاجتماع الوزاري لاقتصادات مجموعة العشرين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا غرب اليابان يومي 28 و29 حزيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير ياباني: من الصعب تطوير موقف مشترك بشأن الطاقة باجتماع مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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