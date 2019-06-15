وسائل إعلام بهونغ كونغ: مشروع قانون تسليم المتهمين للصين قد يتم تعليقه

أفادت وسائل الإعلام في ​هونغ كونغ​ بأن "الحكومة ستعلق قانونًا مقترحًا بشأن تسليم المتهمين إلى ​الصين​ أدى إلى غضب واسع النطاق و​احتجاجات​ عنيفة مع اعتزام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ​كاري لام​ التحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق".

يذكر أن التأييد لمشروع قانون التسليم بدأ يتراجع أمس الجمعة مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للأمة على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونغ كونغ والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها أثار مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونجغ كونغ كمركز مالي دولي.

وكانت مئات الآلاف قد نظمت مسيرات عبر هونغ كونغ الأحد الماضي احتجاجًا على مشروع القانون وقامت ​الشرطة​ بإطلاق ​الغاز​ المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.

وذكرت محطة آي كيبل وصحيفتا ساوث تشاينا مورنيغ بوست وسينغ تاو أنه سيتم تعليق مشروع القانون اليوم السبت . وقالت محطتا تي.في.بي وآي كيبل إن لام ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر اليوم.