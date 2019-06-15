ترامب: نريد أن نعيد إيران لطاولة التفاوض ولست في عجلة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "جاهز لعقد مفاوضات مع ​إيران​ وقتما تكون مستعدة لذلك رغم تحميلي طهران مسؤولية الهجوم الأخير على ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان".

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "أننا نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونوا مستعدين، لست في عجلة".

يذكر أن الهجمات التي وقعت الخميس في خليج عمان أثارت تساؤلات كثيرة حول الملاحة عبر ​مضيق هرمز​، وهو ممر ملاحي رئيسي، والخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لحماية المنطقة. وقال مسؤولون أميركيون إن بلادهم ستدافع عن مصالحها.

وأضاف ترامب: "لن يغلقوه. لن يتم إغلاقه. لن يتم إغلاقه لفترة طويلة".

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب ألقت بمسؤولية الهجوم الأخير الذي تعرضت له ناقلتا النفط في خليج عمان على إيران استنادًا إلى تسجيل فيديو صورته طائرة أميركية يظهر ما قالت إنها قوارب دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني تقترب من إحدى الناقلتين قرب مضيق هرمز بعد حادث التفجير وتزيل لغمًا لاصقًا لم ينفجر.