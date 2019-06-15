رئيس اوكرانيا:سأسعى لوقف اطلاق النار شرقي أوكرانيا ومهمتي احلال السلام

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي ماذا يتصدر ترتيب المهام المطروحة على السلطة الأوكرانية في الوقت الراهن.
وحدد زيلينسكي مهمته الرئيسية بإحلال السلام في شرق البلاد، مشيراً خلال لقائه بنظيره السلوفاكي يروسلاف لايتشاك الى إن "غايته الرئيسية وقف الحرب ووقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا"، ولافتا إلى أن "أوكرانيا تفقد المزيد من أبنائها من الجنود وسكان منطقة دونباس عاما بعد عام".
وبادر أركان السلطة الأوكرانية الذين صعدوا إلى قمة السلطة إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى إشعال نار الحرب في منطقة دونباس في عام 2014، ساعين إلى قمع انتفاضة أهالي المنطقة الذين رفضوا الانقلاب.
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