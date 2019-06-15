الجيش الليبي يصد هجمات على مطار طرابلس

أفادت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق في ​ليبيا​، لقناة "العربية"، أن قوات ​الجيش الوطني​ الليبي دخلت الجزء الجنوبي من مطار ​طرابلس​ الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته والمواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على ​المطار​".

وأشارت إلى أن "قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار"، مؤكدة أن "فصائل الوفاق ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزاء المطار".

يذكر أن منذ 4 نيسان الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ عملية عسكرية لطرد الميليشيات من طرابلس، بحسب قوله، وسط مخاوف دولية من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وتسيطر ​قوات الجيش الليبي​ على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع، بينما يطالب قادة عسكريون بحكومة الوفاق بضرورة السيطرة على المطار لأنه يمثل خط الإمداد القادم من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس) للجيش الليبي في محاور القتال جنوب العاصمة.