التلفزيون السعودي: قوات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن "التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين- أنصار الله في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي".
وذكر أن "هذه الهجمات جاءت عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء والذي قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 شخصًا".
كان متحدث باسم التحالف قد أكّد أمس الجمعة أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
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