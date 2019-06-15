مرجع للجمهورية:المنطقة أشبه ما تكون بنار مشتعلة والتداعيات ستصيب لبنان

لفت مرجع كبير لـ"الجمهورية" الى انّ "المنطقة بالتطورات التي تشهدها، أشبه ما تكون بنار مشتعلة تحت برميل بارود، وكل المؤشرات التي تحيط بهذا الوضع تشي بأن الامور تنحى في اتجاه تصاعدي، الذي قد يصل في أي لحظة الى الانفجار"، مضيفا: "هو ما تدفع اليه ​اسرائيل​ بكل قوة، ومعها آخرون في المنطقة و​الخليج​".

وأشار المرجع الى انّ "الانفجار إن حصل، معناه انّ المنطقة بأسرها، ستكون امام تحوّلات دراماتيكية، يُخشى معها ان تتمدّد النار الى أمكنة وجبهات اخرى"، لافتاً الى أن "التداعيات السلبية لما يجري لن تكون محصورة بنقاط التوتر، بل ستشمل كل ​العالم​، وقد بدأت نذرها تظهر مسبقاً قبل الإنفجار، من خلال الإرباك الذي طال سوق ​النفط​ العالمي وارتفاع اسعاره".

وأعرب عن تخوّفه من وضع صعب قد يسقط على ​لبنان​ جرّاء ذلك، شأنه في ذلك شأن كل دول المنطقة، مضيفا: "مشكلة لبنان، انّ هذا الوضع الذي قد يشهده، يُضاف الى وضعه الهش والشديد التأزّم على كل المستويات، وتحديداً على المستوى الاقتصادي"، معتبرا أن "المخيف في الأمر، انّ لبنان يفتقد اصلاً الى عناصر الحماية لوضعه الداخلي ولاحتواء أزمته، فكيف اذا تطور الأمر الى مواجهة في المنطقة توزع شظاياها في كل الاتجاهات".