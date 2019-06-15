افادت ​غرفة التحكم المروري​ بسقوط قتيل نتيجة اصطدام مركبة بحائط جسر ​يسوع الملك​ ​ذوق مكايل​ باتجاه ​جونيه​ سبب بازدحام مروري على المسلكين، وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه.

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