الاخبار: كلية الطب ــــ "البلمند" خارج بيروت من ايلول المقبل

ذكرت "​الاخبار​" ان كلية الطبّ ــــ ​جامعة البلمند​، التابعة لوصاية ​بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس​، تشغل مبنى في ​الأشرفية​ مقابل لمستشفى القديس جاورجيوس، حيث يقضي الطلاب فترة التدريب. المبنى تملكه مطرانية ​بيروت​ للروم الأرثوذكس، وكانت خلال الأشهر الماضية، قد انتشرت أخبارٌ بأنّ المطرانية طلبت من "البلمند" إخلاءه، بسبب حاجتها إلى المنشآت. فالمطرانية تستعدّ لإطلاق جامعةٍ خاصة بها، مُستقلة عن "البلمند"، وسيكون مقرها في المبنى الذي تستخدمه كلية الطب ــــ البلمند. نُفي في حينه الخبر، وجرى الحديث عن اتفاق بين "البلمند" والمطرانية، لتمديد فترة العقد.

ولكن بحسب معلومات "الأخبار"، تم تحديد أيلول المقبل، تاريخاً لإخلاء جامعة البلمند المبنى، وانتقال صفوف التدريس ومكاتب الإدارة، إلى مقرّ جامعة البلمند ــــ الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA، في سنّ ​الفيل​. مع الإشارة إلى أنّ استرداد المطرانية للمبنى، لا يعني فكّ توأمة كلية الطب التابعة للبلمند، مع مستشفى القديس جاورجيوس.